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В Ватикане подтвердили вакцинацию папы римского Франциска

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Пресс-служба Святого престола в четверг, 14 января, официально подтвердила вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 папы римского Франциска. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

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Также от коронавируса вакцинировался предшественник Франциска, почетный папа на покое Бенедикт XVI.

«Могу подтвердить, что в рамках проводимой программы по вакцинации в государстве Ватикан первую дозу прививки от коронавируса ввели папе Франциску и почетному папе на покое», — сказал Бруни.

Он не уточнил, как вакцинированные перенесли инъекции, передает RT.

Накануне источники рассказали, что Франциск сделал прививку против коронавируса. Сообщалось, что понтифику ввели препарат производства компаний Pfizer и BioNTech. Он стал одним из первых в Ватикане, кто привился от COVID-19.

Прививочная кампания стартовала в Ватикане утром в среду.

В конце ноября сообщалось, что из-за пандемии коронавируса папа римский Франциск отказался от традиционного посещения площади Испании в Риме 8 декабря. Понтифик заявил о намерении провести службу в частном порядке. Он попросил у Девы Марии о защите Рима, его жителей и всех больных по всему миру.

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