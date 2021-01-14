В Ватикане подтвердили вакцинацию папы римского Франциска

Пресс-служба Святого престола в четверг, 14 января, официально подтвердила вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 папы римского Франциска. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Также от коронавируса вакцинировался предшественник Франциска, почетный папа на покое Бенедикт XVI.

«Могу подтвердить, что в рамках проводимой программы по вакцинации в государстве Ватикан первую дозу прививки от коронавируса ввели папе Франциску и почетному папе на покое», — сказал Бруни.

Он не уточнил, как вакцинированные перенесли инъекции, передает RT.

Накануне источники рассказали, что Франциск сделал прививку против коронавируса. Сообщалось, что понтифику ввели препарат производства компаний Pfizer и BioNTech. Он стал одним из первых в Ватикане, кто привился от COVID-19.

Прививочная кампания стартовала в Ватикане утром в среду.

В конце ноября сообщалось, что из-за пандемии коронавируса папа римский Франциск отказался от традиционного посещения площади Испании в Риме 8 декабря. Понтифик заявил о намерении провести службу в частном порядке. Он попросил у Девы Марии о защите Рима, его жителей и всех больных по всему миру.