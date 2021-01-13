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Папа римский сделал прививку от коронавируса

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Папа римский Франциск сделал прививку против коронавируса. Об этом в среду, 13 января, сообщает газета «Насьон» со ссылкой на источники.

Как уточняется, понтифику ввели препарат производства компаний Pfizer и BioNTech. Он стал одним из первых в Ватикане, кто привился от COVID-19.

Официально подтвержденных сведений о вакцинации Франциска из Ватикана пока не поступало.

Вторую дозу вакцины папа римский получит через три недели.

Известно, что прививочная кампания стартовала в Ватикане утром в среду.

В конце ноября сообщалось, что из-за пандемии коронавируса папа римский Франциск отказался от традиционного посещения площади Испании в Риме 8 декабря. Понтифик заявил о намерении провести службу в частном порядке. Он попросил у Девы Марии о защите Рима, его жителей и всех больных по всему миру.

По данным портала Worldometers, в Ватикане зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции за всё время пандемии, при этом 15 человек выздоровели. Летальных исходов в городе-государстве не выявлено.

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