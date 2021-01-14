В Минсельхозе РФ заявили об отсутствии перебоев в поставках масла и сахара

Минсельхоз России не наблюдает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара в стране со стороны производителей. Об этом в четверг, 14 января, заявили в пресс-службе ведомства.

«Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей. По данным Минсельхоза России, к соглашениям о стабилизации цен присоединились предприятия, занимающие свыше 90% рынка подсолнечного масла и порядка 100% рынка сахара», ― говорится в сообщении.

В Минсельхозе подчеркнули, что все участники соглашения в полном объеме выполняют свои обязательства, планомерно поставляя продукцию как в крупные, так и в небольшие торговые сети.

Ранее в этот день в Минпромторге России рассказали о том, что жалоб от владельцев торговых сетей и точек на проблемы с закупками подсолнечного масла и сахара после фиксации цент не поступало.

30 декабря министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о стабильной ситуации с продовольствием в России. Он отметил, что уже есть результаты в вопросе снижения цен на определенные продукты.

Мантуров напомнил, что по договоренностям с торговыми сетями предельная цена на масло в рознице должна составлять 110 рублей, а на сахар — 46 рублей. По его словам, в целом эти условия по стране соблюдаются. В то же время каждый регион имеет право формировать определенные надбавки с учетом логистических затрат.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары, согласно которому правительство РФ получило право устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней.

В перечень социально-значимых продуктов вошли: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.