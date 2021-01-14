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Минпромторг не получал от сетей жалоб о проблемах с закупкой сахара и масла

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В Минпромторг России не поступало жалоб от владельцев торговых сетей и точек на проблемы с закупками подсолнечного масла и сахара после того, как правительство зафиксировало цены на эти продукты. Об этом в четверг, 12 января, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Договоренности о фиксации цен на указанные товары были заключены в декабре 2020 года Минсельхозом, Минпромторгом и рядом производителей и торговых сетей. В соответствии с документом предельная отпускная цена на подсолнечное масло не должна превышать 95 руб. на литр, розничная цена — 110 руб. за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 и 46 руб. за 1 кг соответственно.

В то же время каждый регион имеет право формировать определенные надбавки с учетом логистических затрат. Регламентация будет действовать в России до 1 апреля 2021 года.

«В настоящее время к соглашениям присоединились порядка 7 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе организации оптовой торговли, которые осуществляют закупки у производителей и поставляют товар организациям розничной торговли как сетевой, так и несетевой розницы, — рассказали в министерстве.

30 декабря 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о стабильной ситуации с продовольствием в России. Он отметил, что уже есть результаты в вопросе снижения цен на определенные продукты

Ранее, 15 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на продовольственном рынке. В Минпромторге отметили, что после фиксации стоимости ряда товаров предпосылок для роста цен на социально значимые продукты в стране нет.

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