Фура провалилась под лед на переправе в Хабаровском крае

Грузовой автомобиль провалился под лед на переправе в Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край). Предполагается, что причиной происшествия стал перегруз машины.

Переправа через реку Амур соединяет районный центр с селом Подгорным. Инспекторы ГИМС провели освидетельствование автозимника 13 января, переправе определили грузоподъемность 16 т. Утром 14 января в 1 км от Николаевска-на-Амуре под лед провалилась груженая фура. Глубина реки на данном участке составляет около 3-4 м. Водитель смог покинуть кабину и не пострадал, сообщает ИА AmurMedia.

По факту происшествия инспекторы ГИМС проводят проверку. Движение по участку переправы закрыто. Связь между населенными пунктами осуществляется по аналогичной переправе недалеко от места происшествия.

Всего в Хабаровском крае под надзором ГИМС работают 13 ледовых переправ. Инспекторы напоминают, что выезжать на лед можно только в оборудованных местах с соблюдением мер безопасности, правил дорожного движения и грузоподъемности.