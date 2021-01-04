Контроль за ледовыми переправами в регионах

Спасатели и сотрудники госинспекции по маломерным судам патрулируют по всей стране. В Петербурге рыбаков попросили уйти со льда акватории Невы, сообщает телеканал «Известия». В Коми МЧС изучило переправу для авто через реку Вычегда. Переезд проверили на соответствие требованиям безопасности. В первую очередь спасатели измеряют толщину льда — минимальная толщина в таких местах не должна быть меньше 40 см. Похожую проверку прошла переправа неподалёку от Казани. Всего в России открыты 625 переездов на замёрзших реках.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.