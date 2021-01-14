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Путин направил обращение участникам Гайдаровского форума

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В 2020 году Россия и весь мир столкнулись с эпидемией коронавируса, поэтому тема нынешнего XII Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии» является исключительно актуальной и востребованной. Об этом говорится в обращении российского президента Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям мероприятия, опубликованном на сайте Кремля в четверг, 14 января.

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По его словам, пандемия COVID-19 «стала серьезной угрозой для жизни и безопасности людей, беспрецедентным испытанием для национальных экономик и многих ключевых отраслей».

Президент подчеркнул важность извлечения уроков из обозначившихся проблем, работы над восстановлением деловой активности и рынка труда. Также он отметил необходимость «обеспечения качественного развития по всем направлениям, в том числе таким, как повышение доходов граждан, решение инфраструктурных и экологических задач, внедрение передовых цифровых технологий во все сферы».

«И потому считаю тему нынешнего форума «Россия и мир после пандемии» исключительно актуальной и востребованной», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что форум пройдет успешно, а его участники «обменяются своими оценками и опытом, предложат содержательные инициативы и рекомендации, которые найдут широкое практическое применение».

Политик отметил, что встречи форума всегда собирают «большую и представительную аудиторию, предлагают насыщенную повестку, задают тон для экспертного обсуждения целого круга проблем», являющихся приоритетом для России и других стран.

«Желаю вам плодотворной работы», — заключил российский лидер.

Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Проводится в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) с 2010 года. Его организуют РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 14–15 января в режиме онлайн.

Эксперты и спикеры будут участвовать в дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники — наблюдать за ходом обсуждений онлайн.

Среди главных тем форума — цифровизация всех аспектов жизни, возросшая роль здравоохранения, поиск ответов на появление дефицитов новейшего времени: знаний, смыслов и доверия.

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