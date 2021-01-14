Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Ограничения из-за коронавируса в Москве продлены на неделю
Общество
В России в 2021 году усовершенствуют систему охраны лесов от пожаров
Общество
Московские школьники с 18 января вернутся к очному формату обучения
Мир
В Бразилии за сутки выявили почти 61 тыс. случаев COVID-19
Мир
В Вашингтоне 13 станций будут закрыты на неделю из-за инаугурации Байдена
Общество
В Москве зафиксировали самую морозную ночь с начала зимы
Мир
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения коронавируса
Экономика
За год жилье в новостройках подорожало на 19%
Мир
Регулятор США потребовал отозвать 158 тыс. автомобилей Tesla

Около 10 млн россиян съездили на отдых по стране в новогодние праздники

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число россиян, которые отправились путешествовать по стране на новогодние и рождественские праздники, составило около 10 млн человек. Об этом в четверг, 14 января, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Дома лучше: внутренний туризм в 2021-м может заработать вдвое больше
В следующем году отпуск в пределах страны планируют провести около 40% российских путешественников

«Около 10 млн человек путешествовали по стране в период новогодних и рождественских праздников. При этом россияне выбирали в основном активный отдых на природе или оздоровительный туризм вместо традиционных экскурсий по городам», — сообщил Чернышенко ТАСС.

Он пояснил, что после самоизоляции люди захотели провести праздники активно, с пользой для здоровья и в основном за городом.

По словам вице-премьера, самыми востребованными видами отдыха с начала года стали катание на лыжах, сноуборде, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники.

Чернышенко также сообщил, что наиболее популярными направлениями, помимо Черноморского побережья, горных кластеров Красной поляны и Северного Кавказа, стали горнолыжные курорты Алтая, Хибин, Сахалина, а также познавательные маршруты Татарстана и Калининградской области.

«В новогодние каникулы туристический поток на горнолыжные курорты страны значительно возрос и составил 23% от общего турпотока. При этом в аналогичном периоде 2019–2020 годов такой отдых предпочли 8% россиян», — добавил вице-премьер.

По его данным, загрузка загородных отелей составила в среднем 70–90%. Ограничительные меры, введенные в ряде регионов, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий. Кроме того, изменилась работа предприятий питания, музеев и других мест, которые традиционно привлекают туристов.

В связи с этим в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%, уточнил Чернышенко.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что внутренний туризм по стране резко возрос в последнее время. Тогда глава государства выразил уверенность, что и дальше интерес к путешествиям по России будет расти.

Летом правительство РФ запустило программу стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кешбэка на туры по стране. В начале октября программу продлили до января 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021