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В Новосибирске 8-летняя девочка насмерть разбилась при катании на ледянке

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Школьница погибла в Новосибирске, врезавшись на ледянке в опору канатной дороги. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в среду, 13 января.

Отмечается, что несчастный случай произошел 1 января на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня» в Октябрьском районе, 8-летняя девочка была горке вместе со своей 22-летней тетей.

По данным следствия, родственница ребенка отпустила ледянку, на которой находилась школьница, в результате чего девочка врезалась в металлическую опору канатной дороги и погибла.

В отношении тети девочки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

10 января сообщалось, что один человек погиб и трое получили различные по степени тяжести травмы в результате катания на «ватрушке» в петербургском парке Дудергофа. По словам очевидцев, группа молодых людей скатилась с опасного склона и врезалась в дерево у подножья спуска.

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