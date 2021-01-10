Катавшийся на «ватрушке» мужчина погиб в Санкт-Петербурге

Один человек погиб и трое получили различные по степени тяжести травмы в результате катания на «ватрушке» в петербургском парке Дудергофа, сообщает в воскресенье, 10 января, «Федеральное агентство новостей».

По словам очевидцев, группа молодых людей скатилась с опасного склона и врезалась в дерево у подножья спуска.

Один из катавшихся, которому на вид около 27 лет, получил черепно-мозговую травму. Его и еще троих человек госпитализировали. Вскоре стало известно о смерти мужчины.

Ранее в этот день сообщалось о том, что несовершеннолетняя девушка сломала позвоночник, катаясь на снежной горке в Ленинградской области.