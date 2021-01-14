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Евгений Григорьев назначен и.о. мэра Якутска после отставки Авксентьевой

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Евгений Григорьев назначен исполняющим обязанности мэра Якутска после отставки Сарданы Авксентьевой в ходе сессии Якутской городской думы. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Ранее Григорьев занимал должность первого заместителя главы города. Председатель гордумы Альберт Семенов пожелал и. о. мэра успешной работы и плодотворного сотрудничества с депутатским корпусом во благо развития и процветания города.

Большинством голосов депутаты приняли отставку главы города Якутска Сарданы Авксентьевой. «За» проголосовали 17 депутатов, «против» — 6 депутатов, один воздержался.

Сардана Авксентьева подала в отставку по состоянию здоровья. Угрозы ее жизни нет, назначены плановые операции. Вместе с тем лечение и реабилитация могут занять продолжительное время.

«Авксентьева, как ответственный руководитель, считает, что управление городом и его развитие не должны страдать от ее длительных больничных или неполной работоспособности», — сообщается на сайте администрации.

11 января депутат Госдумы от Республики Саха Федот Тумусов в своем Telegram-канале заявил, что объявившую о решении подать в отставку с поста мэра Якутска Сардану Авксентьеву стоит поблагодарить за сделанное на этой должности.

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