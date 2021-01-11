В Госдуме призвали поблагодарить мэра Якутска за сделанное на ее посту

Объявившую о решении подать в отставку с поста мэра Якутска Сардану Авксентьеву стоит поблагодарить за сделанное на этой должности. Об этом написал депутат Госдумы от Республики Саха Федот Тумусов в своем Telegram-канале в понедельник, 11 января.

«Прежде всего мы должны поблагодарить Сардану Владимировну за то, что она есть, за то, что она сделала для города, для республики, для всех якутян», — отметил он.

Политик подчеркнул, что Авксентьева «стала яркой звездой не только на политическом небосклоне Якутии, но и всей Российской Федерации».

Он отметил, что у любого взрослого человека «могут быть вопросы к своему здоровью». Депутат пожелал чиновнице здоровья и счастья в семье.

«Пусть у нее всё сложится хорошо. Еще не вечер!» — подчеркнул заключил он.

Ранее, в понедельник, мэр Якутска сообщила, что подаст заявление об отставке из-за состояния здоровья. Ей предстоят операции. Исполнять обязанности главы города будет ее первый заместитель Евгений Григорьев. Он написал в своем Instagram, что планирует баллотировать в мэры на предстоящих выборах.

Якутская городская дума примет официальное решение по отставке Авксентьевой 14 января.

Градоначальница рассказала, что после ухода с должности станет советником главы города на общественных началах.