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Ученые выявили необычный фактор развития анорексии

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Группа биологов из Оксфордского университета выяснила, что вероятность развития анорексии зависит не только от психологических факторов, но и от состава микрофлоры кишечника человека. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Psychiatry.

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В ходе эксперимента исследователи пересадили в предварительно очищенный от бактерий кишечник мышей микрофлору человека с анорексией. В результате грызуны начали гораздо медленнее набирать вес, стали более тревожными и импульсивными. При этом животные, которым пересадил микрофлору здоровых людей, вели себя нормально.

«Это говорит о том, что изменения в микрофлоре могут вызывать часть симптомов анорексии у ее носителей», — пояснила один из авторов работы, Ана Генчулеску.

Она уточнила, что микрофлора носителей анорексии была в среднем менее разнообразная, чем у здоровых людей.

Исследователи полагают, что в будущем анорексию можно будет подавить, если очистить организм ее носителей от микрофлоры и заменить бактериями от здоровых людей.

В августе 2019 года международная группа ученых выяснила, что анорексия является гибридным заболеванием, к появлению которого приводят как психологические, так и физиологические факторы, в числе которых нарушение метаболизма.

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