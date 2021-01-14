Гидрометцентр предупредил о непогоде в европейской части России

Снегопады, сильный ветер, аномальный холод, метели и снежные заносы ожидаются в европейской части России в ближайшие дни, сообщили в Гидрометцентре в четверг, 14 января.

По словам синоптиков, в Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье, Краснодарском крае прогнозируется целый «букет неприятностей», передает «РИА Новости».

«Это осадки, местами сильные осадки, налипание мокрого снега на всё, на что он будет падать, гололед, гололедица, где-то снежные заносы на дорогах, где-то порывистый ветер, где-то метели», — говорится в сообщении.

В районе Сочи над Черным морем существует опасность формирования смерчей, а в горах Кавказа порывы ветра будут достигать 32 метров в секунду.

Кроме того, погодные неприятности ждут жителей Приволжского федерального округа. На юге европейской части России, в средней полосе и на севере также ожидается непогода.

Согласно прогнозам, на севере и северо-западе европейской части России будут наблюдаться аномальные морозы. В Архангельской области до минус 35 градусов и ниже. В Москве 14 января будет снег, местами сильный, возможны снежные заносы и гололедица. 15 января снега будет меньше, но морозы усилятся. Местами в столичном регионе они будут доходить до минус 25 градусов. Снег и морозы останутся в европейской части России до конца недели.

Ранее в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Москве станет теплее. В понедельник дневная температура поднимется до 10–15 градусов мороза, а во вторник — до 7–10 градусов мороза.