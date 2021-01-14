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Вильфанд спрогнозировал приход потепления в Москву

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 14 января, заявил, что на следующей неделе в Москве станет теплее. В понедельник дневная температура поднимется до 10–15 градусов мороза, а во вторник — до 7–10 градусов мороза, передает ТАСС.

«Специалисты Росгидромета провели подсчеты. В понедельник потеплеет, но это потепление будет на фоне очень холодных предшествующих дней. Максимальная температура будет минус 10–15 градусов», — сообщил метеоролог.

Ученый добавил, что в последующие дни температура воздуха начнет расти, но холодная погода сохранится. Однако, по его словам, «после сильного похолодания всегда наступает потепление. В этом смысле потепление произойдет».

Как пояснил Вильфанд, перед потеплением москвичей ожидают холодные выходные. В субботу днем синоптики прогнозируют 13–15 градусов мороза, а в воскресенье — 15–20 градусов мороза.

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