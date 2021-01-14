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Экспертов ЮНЕСКО не допускают к церквям в Карабахе

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Церкви и исторические памятники на контролируемой Азербайджаном территории Нагорного Карабаха находятся под угрозой, заявил «Известиям» Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. По его словам, Баку отказывается пускать представителей ЮНЕСКО, чтобы они могли лично оценить ситуацию вокруг наследия.

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Предстоятель Армянской апостольской церкви отметил, что российские миротворцы прилагают все усилия, чтобы обеспечить сохранность памятников истории и культуры. Он также рассказал, что в Армянской апостольской церкви создан специальный отдел, задача которого — контролировать сохранность памятников международного значения.

По его словам, священнослужители обратились к религиозным лидерам, международным культурным организациям и структурам, а также в ЮНЕСКО. Впрочем, добавил он, предложение допустить на подконтрольные Баку территории наблюдателей ЮНЕСКО не нашло поддержки у Азербайджана.

Гарегин II также выразил надежду на то, что усилиями сопредседателей минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в число которых входит и Россия, станут возможны незамедлительные действия по сохранению памятников.

В ходе боевых действий религиозные объекты не раз попадали под обстрелы. Так, ракетному удару подвергся собор Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши. В результате одного из налетов на этот населенный пункт получили ранения российские журналисты Левон Арзанов и Юрий Котенок.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 14 января

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