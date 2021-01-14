Экспертов ЮНЕСКО не допускают к церквям в Карабахе

Церкви и исторические памятники на контролируемой Азербайджаном территории Нагорного Карабаха находятся под угрозой, заявил «Известиям» Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. По его словам, Баку отказывается пускать представителей ЮНЕСКО, чтобы они могли лично оценить ситуацию вокруг наследия.

Предстоятель Армянской апостольской церкви отметил, что российские миротворцы прилагают все усилия, чтобы обеспечить сохранность памятников истории и культуры. Он также рассказал, что в Армянской апостольской церкви создан специальный отдел, задача которого — контролировать сохранность памятников международного значения.

По его словам, священнослужители обратились к религиозным лидерам, международным культурным организациям и структурам, а также в ЮНЕСКО. Впрочем, добавил он, предложение допустить на подконтрольные Баку территории наблюдателей ЮНЕСКО не нашло поддержки у Азербайджана.

Гарегин II также выразил надежду на то, что усилиями сопредседателей минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в число которых входит и Россия, станут возможны незамедлительные действия по сохранению памятников.

В ходе боевых действий религиозные объекты не раз попадали под обстрелы. Так, ракетному удару подвергся собор Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши. В результате одного из налетов на этот населенный пункт получили ранения российские журналисты Левон Арзанов и Юрий Котенок.

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