Боевики «ан-Нусры» совершили 27 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совершили 27 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник в среду, 13 января.

По его словам, в провинциях Идлиб и Латакия было совершено по 10 обстрелов, в провинции Хама — четыре обстрела, в провинции Алеппо — три обстрела.

Сытник добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

Он отметил, что продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Манбидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Бозгекли и Авшария.

2 января взрыв прогремел на рынке в городе Рас эль-Айн сирийской провинции Эль-Хасеке. Взорвался заминированный автомобиль. В результате произошедшего есть пострадавшие и погибшие.

30 декабря автобус с мирными гражданами подвергся террористической атаке в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира. Изначально сообщалось о 25 погибших мирных жителях и 13 раненых. Позже в сирийском наблюдательном центре по правам человека заявили об увеличении числа погибших до 30, а раненых — до 15.

На следующий день агентство Reuters со ссылкой на исламистское информагентство Amaq сообщило, что террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв автобуса. По данным исламистов, в результате атаки погибли 40 солдат сирийской армии, пострадали шестеро.