Путин поручил начать в России массовую вакцинацию населения от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Об этом он заявил в среду, 13 января, в ходе совещания с членами правительства.

«Вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как –50, –70, у нас всё гораздо проще и эффективнее работает, это можно сделать, поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», — сказал российский лидер.

По мнению главы государства, российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, это показывает практика. Другие препараты, как отметил Путин, не демонстрируют защиты и безопасности такого уровня.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, ответила на заявление президента, заметив, что Россия готова перейти к более масштабной вакцинации населения с января-февраля. В стране, по ее данным, сейчас функционирует 1331 прививочный центр.

Вакцинация от коронавируса в России началась в России 15 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

В декабре 2020 года запись на вакцинацию открылась для граждан, занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта, СМИ и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и др. Кроме того, записаться на прививку могут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, работники строительного комплекса. Запись на вакцинацию для граждан старше 60 лет началась с 28 декабря 2020 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, зафиксировано снижение на 16% числа госпитализированных с COVID-19.

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