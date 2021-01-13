Двух глав крупных ведомств в Волгоградской области подозревают во взяточничестве

Главу управления Росимущества по Волгоградской области Юрия Ефимова и руководителя службы судебных приставов (УФССП), главного судебного пристава региона Владимира Евстигнеева подозревают во взяточничестве. Об этом сообщила в среду, 13 января, пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данному факту заведено уголовное дело.

«По результатам оперативно-разыскной деятельности региональных управлений ФСБ России и главка МВД следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении главного судебного пристава региона, а также руководителя территориального управления Росимущества», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, руководители двух областных федеральных структур подозреваются в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере») и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»), в зависимости от роли каждого.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств возможной противоправной деятельности высокопоставленных должностных лиц региональных управлений ФССП и Росимущества. К подозреваемым мера процессуального принуждения в виде задержания не применялась, мера пресечения не избиралась», — следует из сообщения.

В этот же день, 13 января, Следственный комитет завел уголовное дело о получении взятки в крупном размере в отношении главы администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области.