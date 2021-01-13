В отношении главы поселения в Мурманской области возбуждено дело о взятке

Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки в крупном размере в отношении главы администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области. Об этом в среду, 13 января, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по области.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере за общее покровительство»)», — говорится в публикации.

По версии следствия, 11 января подозреваемый, координирующий деятельность муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, действующего на территории городского поселения, получил незаконное вознаграждение в размере 300 тыс. рублей за содействие коммерческой деятельности организаций.

Уточняется, что подозреваемый в декабре 2020 года предложил представителю управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома в поселке, использовать компанию как получателя дополнительных субсидий на оплату долгов за услуги ЖКХ. При этом глава администрации указал, что часть денег необходимо будет передавать ему наличными в качестве вознаграждения за содействие и покровительство.

Подозреваемого задержали после получения первой взятки.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, проводятся обыски и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в среду стало известно, что 8 февраля будет вынесен приговор главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Маркелова задержали в апреле 2017 года, в том же месяце указом российского лидера Владимира Путина он был освобожден от занимаемой должности. В ноябре 2019 года районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

Следствие полагает, что Маркелов получил от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову взятку в размере более 235 млн рублей.

В свою очередь, экс-министр сельского хозяйства республики Ираила Долгушева предоставляла ложную информацию от ведомства республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку. Коммерсант скрылся и находится в розыске.