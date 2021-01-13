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Уголовное дело возбудили после массового отравления детей в Буйнакске

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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в городе Буйнакск Республики Дагестан. Об этом в среду, 13 января, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

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Как пояснили в ведомстве, в период с 9 по 12 января в городскую больницу обратились 55 детей, возраст которых составил от 1 года до 16 лет. Они жаловались на признаки пищевого отравления: повышенную температуру, рвоту и диарею. В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, говорится на сайте СК.

По предварительным данным, причиной отравления стала питьевая вода, которую жители получают по водопроводным линиям. Следователи проверяют действия должностных лиц, которые были ответственны за нормальное функционирование водопроводных сетей и контролировали качество воды.

В городской администрации сообщили, что из 71 обратившегося за медицинской помощью 37 пациентов выписаны. Состояние 34 человек оценивается как «легкой и средней формы заболеваемости». В мэрии уточнили, что в больницах в настоящий момент остается более 30 детей.

Детские сады города закрыли, пока выясняются причины отравления. В образовательные организации Буйнакска будут поставлять бутилированную воду.

В начале января стало известно, что в Саратове с признаками отравления угарным газом были госпитализированы четверо детей и две женщины. Следствие организовало проверку по данному факту.

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