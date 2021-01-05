В Саратове четверо детей попали в больницу с отравлением угарным газом

В Саратове с признаками отравления угарным газом были госпитализированы четверо детей и две женщины, следствие проводит проверку, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону во вторник, 5 января.

По предварительным данным, в одной из квартир дома по 5-му Динамовскому проезду в Заводском районе города на кухне работала газовая колонка, когда женщины стали купать детей в ванной. Искупав двоих детей, они отметили ухудшение самочувствия.

«Хозяйка квартиры вызвала бригаду скорой помощи. Медики доставили их в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь. Проводится обследование. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказано в сообщении.

Проводится доследственная проверка, специалисты проводят осмотр места происшествия.

В конце декабря трехлетний ребенок в Пензе погиб от отравления угарным газом.