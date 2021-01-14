Российские водители рассказали о музыкальных предпочтениях

Более трети граждан России проводят от двух до пяти часов в автомобиле и большую часть времени слушают музыку. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «СберАвто» и стримингового аудиосервиса «СберЗвук», оказавшегося в распоряжении «Известий».

Как уточняется, 89% россиян регулярно включают музыку в машине, только 3% предпочитают тишину в салоне. Еще 3% опрошенных включают музыкальные композиции, когда отправляются в дальние путешествия, 5% выбирают подкасты или аудиокниги.

При этом практически 83% респондентов заявили, что музыка не отвлекает их от вождения, 7% россиян отметили, что музыка придает им уверенность. 9% подчеркнули, что композиции помогают им расслабиться во время сложной ситуации на дороге, и лишь 1% — что музыка мешает сосредоточить внимание.

Больше всего водители любят слушать поп-музыку, второе место занимает рэп, третье — электроника.

При выездах на природу самыми популярными песнями становились «На своем вайбе» (Jah Khalib, Гуф), «Стыцамэн» (Иван Дорн), Pump it (The Black Eyed Peas), Happy (Pharrell Williams) и «Крошка моя» («Руки Вверх!»).

В ходе поездок на машине водители выбирали композиции F..k That» (Bastard!), Cadillac (Элджей, MORGENSHTERN) и «Плачу на техно» (ХЛЕБ, Cream Soda).

Для снятия стресса россияне слушали треки «Комета» (JONY), Fly (Zivert), After Hours (The Weeknd) и другие.

А в новогодние праздники востребованными становились песни «Новогодняя» («Дискотека Авария»), «Снежинки» (Ольга Бузова, DAVA) и «Ледышка» (RASA).

Кроме того, часто водители включали подборки «Не заснуть за рулем», «Долгая поездка» и «За рулем: тяжелый рок».

Ранее в январе были названы самые популярные у россиян в 2020 году песни. Самым прослушиваемым треком на «Яндекс.Музыке» стала песня «Девочка, танцуй» поп-группы Artik & Asti, в топ-10 также вошли такие композиции, как «Юность» Dabro и Blinding Lights канадского хип-хоп-исполнителя The Weeknd.