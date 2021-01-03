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Названы самые популярные песни у россиян в 2020 году
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Названы самые популярные песни у россиян в 2020 году

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Онлайн-сервисы для прослушивания музыки подвели итоги 2020 года, составив чарты наиболее востребованной у россиян в минувшем году музыки. Практически во всех них можно встретить российского рэпера Моргенштерна, пишет 3 января РБК.

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Самым прослушиваемым треком на «Яндекс.Музыке» стала песня «Девочка, танцуй» поп-группы Artik & Asti, в топ-10 также вошли такие композиции, как «Юность» Dabro и Blinding Lights канадского хип-хоп-исполнителя The Weeknd.

Дуэт Artik & Asti также стал самой прослушиваемой русскоязычной группой, а из иностранных коллективов первое место занимает Rammstein. Лидером среди исполнителей-мужчин на русском языке стал рэпер Моргенштерн, на иностранном — канадец The Weeknd. Предпочтение среди певиц россияне отдали Zivert и Билли Айлиш.

На сервисе Spotify топ-5 самых популярных композиций 2020 года возглавляет композиция «Снова я напиваюсь» Slava Marlow.

Сервис Boom от «ВКонтакте» самым заметным музыкантом года признал рэпера Моргенштерна. Его релиз «Звездная пыль» получил звание альбома года, а сам исполнитель стал артистом года по версии «ВКонтакте».

Кроме этого, в топ-30 треков попали четыре песни, записанные Моргенштерном или вместе с ним.

18 декабря прокуратура Санкт-Петербурга подала иски в Колпинский районный суд с требованием о запрете в России ряда аниме-сериалов и одной песни рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна). Прокуратура обратила внимание и на песню Моргенштерна «Я съел деда». Суду предстоит послушать трек, чтобы сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме некорректного названия.

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