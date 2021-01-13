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The Economist признал рубль самой недооцененной валютой мира

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Российский рубль назвали одной из самых недооцененных валют в мире на основании обновленной версии «индекса бигмака». Об этом сообщили эксперты британского журнала The Economist.

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Согласно гипотезе авторов так называемого индекса бигмака, одинаковые товары должны стоить одинаково во всем мире, а если этого не происходит, значит, курс местной валюты занижен или завышен. В основе индекса лежит стоимость американского бургера бигмак, который можно купить почти во всех странах в разных валютах.

Сэндвич приготовлен из хлеба, сыра, мяса и овощей, что, по предположениям экспертов, может служить своего рода универсальным «мерилом» потребительской корзины, которая отличается в каждой из стран.

В США в январе 2021 года бигмак стоил в среднем $5,66. В России же его цена составляет 135 рублей, или $1,81. Чтобы уравнять стоимость бургеров, доллар должен стоить 23,85 рубля (в реальности же в три с лишним раза больше).

Таким образом, специалисты издания оценили курс рубля заниженным на 68%.

Ниже только курс ливанского фунта — на 68,7%, подсчитали специалисты. Другими валютами с наиболее заниженным курсом они признали гонконгский доллар (занижен на 46,8%) и турецкую лиру (на 39,7%).

«Индекс бигмака» был разработан журналом The Economist в 1986 году.

Авторы издания подчеркивают, что он не планировался как точный измеритель разницы валютных курсов, его нужно рассматривать лишь как инструмент, позволяющий разобраться в теории обменного курса валют. Тем не менее «индекс бигмака» стал мировым стандартом и предметом десятков научных исследований, отмечает журнал.

В прошлом году издание оценило заниженность стоимости рубля в 64,5%.

В материале аналитиков указывалась цена бигмака в США в размере $5,74, а в России он стоил 130 рублей, т.е. чуть больше $2. Таким образом, реальный курс российской валюты должен был составлять 22,65 рубля за $1.

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