Молдавия в 2020 году сэкономила более $40 млн благодаря закупкам российского газа

Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» в 2020 году сэкономило более $40 млн благодаря закупкам газа по контракту с «Газпромом». Об этом сообщил в среду, 13 января, глава «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«В прошлом году мы сэкономили более $40 млн (по сравнению с возможной закупкой по биржевым ценам), а это деньги наших потребителей. В этом году, могу уже с уверенностью сказать, экономия может быть еще больше. Мы готовы к либерализации рынка. Вопрос: готовы ли к этой либерализации население и экономические агенты?» — написал Чебан на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на текущий момент стоимость 1 тыс. куб м газа на бирже составляет $240–280. В то время как закупочная цена, включенная в тариф для «Молдовагаза», $147 без учета затрат на транспортировку и распределение.

31 декабря Молдавия продлила действующий с «Газпромом» контракт на поставку газа в республику до конца 2021 года, пишет «Газета.ру».

В конце ноября президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не будет признавать долг за российский газ, поставленный Приднестровью. Отмечается, что общий размер долга составляет в настоящее время около $7,5 млрд.

В свою очередь глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что отказ Санду признавать долг республики за газ, поставленный Россией жителям непризнанного Приднестровья, идет вразрез с попытками урегулирования ситуации в регионе.