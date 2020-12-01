В Совфеде оценили отказ Санду признавать долг за газ перед Россией

Отказ избранного президента Молдавии Майи Санду признавать долг республики за газ, поставленный Россией жителям непризнанного Приднестровья, идет вразрез с попытками урегулирования ситуации в регионе. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«Такая позиция напоминает скорее мышление товароведа или бухгалтера, а не политика. Госпожа Санду сделала бы неизмеримо больше для восстановления (пока гипотетического) территориальной целостности Молдовы, если бы выступила с противоположной инициативой — принять на молдавское государство расходы по обеспечению снабжения газом всей территории страны, включая Приднестровье», — цитирует его «РИА Новости».

Сенатор предположил, что, приняв решение об оплате долга перед Россией, Санду бы тогда снискала симпатии многих людей и на другом берегу Днестра.

«Нынешняя же позиция нового президента Молдовы всего лишь подтверждает, что она не рассматривает жителей Приднестровья как сограждан. И это, как и ее недавние высказывания по ОГРВ (Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова) и миротворцам, разумеется, лишь отдаляет, а не приближает перспективы урегулирования», — добавил он.

Речь идет о планах Санду по укреплению отношений республики с Россией, которыми она поделилась 18 ноября. Политик отметила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных и вывезено оружие.

30 ноября Санду заявила, что Кишинев не будет признавать долг за российский газ, поставленный Приднестровью. По ее словам, на правом берегу Днестра долгов «Газпрому» почти нет. Молдавия исправно платила за энергоресурс.

Приднестровский конфликт — между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой — начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.