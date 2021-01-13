Эксперт прокомментировал рост цен на нефть

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в среду, 13 января, данные о том, что стоимость нефти Brent в ходе торгов поднималась выше $57 за баррель впервые с 24 февраля 2020 года.

«Первый фактор — это понижение объема добычи в рамках ОПЕК+. Второе — это надежда на то, что массовая вакцинация во всем мире приведет к победе над коронавирусом. Соответственно, карантин отменят, люди будут больше перемещаться и тратить больше топлива на эти перемещения — значит, спрос восстановится», — сказал Юшков в беседе с RT.

По словам аналитика, нынешнее повышение цен является во многом ожиданием трейдеров и не отражает реальной картины баланса спроса и предложения.

«Потому что сейчас, наоборот, с точки зрения баланса спроса и предложения цена должна снижаться в район $45 за баррель. Но мы видим, что на этих ожиданиях восстановления спроса и позитивных новостях от ОПЕК+ цена только растет», — добавил Юшков.

Эксперт считает, что еще одним фактором, тоже влияющим на цену нефти, стала смена власти в США.

«То есть там многие трейдеры уверены, что Байден будет зажимать производителей сланцевой нефти и сланцевого газа в США... Трамп был лоббистом промышленности, сторонником традиционной энергетики, а Байден — якобы сторонник... климатических соглашений, и якобы он по своим взглядам будет давить на сланцевиков», — сказал он.

Он добавил, что пока рано говорить, так это или нет, но эти ожидания приводят к тому, что трейдеры скупают фьючерсы на нефть, ожидают, что в дальнейшем она подорожает из-за действий нового президента и их собственных действий, от того, что они скупают, поэтому спрос есть на фьючерсы и они дорожают.

Ранее в этот же день стоимость нефти марки Brent в ходе торгов поднималась выше $57 за баррель впервые с 24 февраля 2020 года, сообщает НСН.