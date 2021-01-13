Президент Эстонии назвала кандидата на должность премьер-министра

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд намерена предложить лидеру оппозиционной Реформистской партии Кае Каллас занять должность нового премьер-министра страны вместо подавшего в отставку Юри Ратаса. Об этом эстонский лидер сообщила в среду, 13 января, на пресс-конференции в президентском дворце.

«Сегодня я сделаю предложение Кае Каллас сформировать новое правительство. Жителям Эстонии необходимо руководство, которое заслуживает доверия», — сказала она.

Ранее в этот день Ратас заявил, что уходит в отставку из-за подозрений в коррупции в партии.

Накануне стало известно, что генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб намерен уйти в отставку из-за подозрений в коррупции, передает RT. Речь идет о возможных коррупционных преступлениях, связанных с застройкой недвижимости компанией Porto Franco.

По словам государственного прокурора Эстонии Таави Перна, Корб, советник министра финансов Керсти Крахт, бизнесмен Хиллар Тедер и еще два человека являются подозреваемыми по делу о коррупции в связи с выдачей государственного кредита девелоперу Porto Franco, пишет REGNUM.

По предварительным данным, Тедер и Корб договорились, что Тедер пожертвует до местных выборов Центристской партии €1 млн, а в ответ связанная с Тедером Porto Franco получит желаемый кредит.