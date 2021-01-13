Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год

На старый Новый год, 14 января, москвичей ожидает метель, выпадет до 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщается на портале «Метеоновости» в среду, 13 января.

В ночь на 14 января южный циклон окажется в опасной близости от столицы. В полночь пойдет снег, который усилится к утру. Осадки продолжатся и в первой половине дня четверга.

«Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 15 метров в секунду, местами поднимется метель, что может привести к заносами на дорогах», — отмечается в сообщении.

За первый день Нового года по старому стилю прирост снега в Москве составит 5–9 см. Высота снежного покрова в городе достигнет нормы.

По данным Гидрометцентра РФ, в среду, 13 января, в Москве местами пройдет небольшой снег, будет облачно с прояснениями и до -14 градусов. Ночью синоптики пообещали до -16 градусов.

Накануне синоптики предупредили о сильных морозах на большей части европейской территории России, а также на юге Западной Сибири. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7–10 градусов.