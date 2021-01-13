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Политолог прокомментировал высадку спецназа НАТО на российский корабль

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Проверка, организованная спецназом НАТО для российского корабля «Адлер» в Средиземном море, может быть расценена как рядовая операция или как «беспредел». Об этом в среду, 13 января, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

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Высадка спецназа Военно-морских сил (ВМС) Греции, входящих в НАТО, на грузовой корабль «Адлер» в Средиземном море произошла ранее в этот же день. Военные предположили, что на судне может находиться вооружение, переправляемое Россией в Ливию. На борту не удалось найти ничего запрещенного или подозрительного.

«Если это происходило в территориальных водах Греции, если при этом соблюдались правила морского закона, то они имели право это сделать. Если нет, то, соответственно, не имели», — объяснил эксперт.

Политолог допустил, что действия военных альянса могли быть неправомерными.

«Конечно, может быть и так, что действительно какой-то беспредел. а может быть и обычная досмотровая операция», — отметил Данилин.

Миссия Евросоюза в Twitter назвала эпизод «дружественной» проверкой судна в рамках операции IRINI, цель которой — пресечь незаконные поставки вооружения в Ливию.

В конце декабря 2020 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе сообщил, что антироссийская направленность мероприятий подготовки войск НАТО и провокационная деятельность альянса у российских границ усилились.

В свою очередь замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин отметил, что увеличившаяся активность авиации и военно-морских сил альянса около границ Российской Федерации может привести к серьезным инцидентам.

Также в декабре Североатлантический альянс обнародовал стратегический доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре», в котором вновь обвинил Россию в «агрессивной политике».

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