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В МИД назвали бездоказательными заявления США о связях Ирана с «Аль-Каидой»

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Заявления США о том, что Иран стал «прибежищем» для террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) не имеют под собой доказательств. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в среду, 13 января.

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Накануне госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что лидеры «Аль-Каиды» создали новую «домашнюю базу» в Иране, и эта страна превратилась в «новый Афганистан», пишет «Газета.ру».

«Такое впечатление, что господин Помпео под занавес (президентства Дональда Трампа. — Ред.) хочет что-нибудь еще сделать, чтобы уязвить Иран. Но это абсолютно бездоказательно и необоснованно», — заявил Кабулов в разговоре с «РИА Новости».

Он добавил, что Москва не располагает какими-либо данными о возможных связях Ирана с «Аль-Каидой».

В начале января Тегеран попросил Совет Безопасности ООН и международное сообщество призвать США прекратить дестабилизирующие действия в Персидском заливе.

В декабре 2020 года США внесли ряд государств в список «нарушителей религиозных свобод». В этом перечне, в частности, оказался Иран.

В ноябре газета The New York Times сообщила, что в столице Ирана был ликвидирован один из лидеров террористической организации «Аль-Каида».

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