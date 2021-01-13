Врачи перечислили несколько признаков, которые характеризуют заражение детей «британским» штаммом коронавируса. Об этом во вторник, 12 января, сообщило издание Express.

По словaм спeциалистов, бoльше пoловины зaболевших дeтей жaлуются на устaлость, мнoгие стaновятся зaмкнутыми. У млaденцев забoлевание мoжет прoявляться в приступaх истeрики и плaча.

Кроме того, 53% инфицированных детей отмечались жалобы на головную боль, одновременно они могут испытывать боль в животе. Врачи советуют родителям обратить на это внимание.

При этом температура выше 37 градусов встречается почти у половины детей, которые заразились новой мутацией коронавируса, обнаруженной в Великобритании. Также на наличие инфекции в организме может указывать боль в горле.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в середине декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности. 7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы.

10 января глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в России выявили первый случай «британского» штамма.