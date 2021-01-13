Прямой эфир
Мир
Пенс выступил против отстранения Трампа по 25-й поправке
Мир
Американская контрразведка обвинила Россию и Китай в попытках повлиять на выборы
Мир
Регулятор США направит экспертов в Индонезию для расследования крушения Boeing
Экономика
Госдеп уведомил компании Европы о риске санкций из-за «Северного потока – 2»
Происшествия
Пятеро детей и женщина пострадали при пожаре в Новосибирской области
Общество
Уголовное дело возбудили после падения льда на туристов на Камчатке
Мир
Мексика может одобрить использование вакцины «Спутник V» в ближайшие дни
Экономика
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $57 за баррель впервые с 24 февраля
Мир
В Европарламенте обеспокоились слухами об исчезновении Джека Ма
Сюжет:

Названы симптомы британского штамма коронавируса у детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врачи перечислили несколько признаков, которые характеризуют заражение детей «британским» штаммом коронавируса. Об этом во вторник, 12 января, сообщило издание Express.

Пришел по-английски: опасен ли для россиян новый штамм COVID-19
Процесс выхода на плато затягивается, вторая волна оказалась масштабнее, чем ожидали эксперты

По словaм спeциалистов, бoльше пoловины зaболевших дeтей жaлуются на устaлость, мнoгие стaновятся зaмкнутыми. У млaденцев забoлевание мoжет прoявляться в приступaх истeрики и плaча.

Кроме того, 53% инфицированных детей отмечались жалобы на головную боль, одновременно они могут испытывать боль в животе. Врачи советуют родителям обратить на это внимание.

При этом температура выше 37 градусов встречается почти у половины детей, которые заразились новой мутацией коронавируса, обнаруженной в Великобритании. Также на наличие инфекции в организме может указывать боль в горле.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в середине декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности. 7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы.

10 января глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в России выявили первый случай «британского» штамма.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021