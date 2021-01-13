В Европарламенте обеспокоились слухами об исчезновении Джека Ма

Зампредседателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер обеспокоена слухами об исчезновении основателя компании Alibaba Джека Ма (китайское имя — Ма Юнь). Об этом она заявила в среду, 13 января, в интервью Neue ruhr zeitung.

По ее словам, исчезновение Джека Ма должно быть поводом для серьезной тревоги, хотя Бер и отметила, что «о конкретных обстоятельствах можно только догадываться».

«Тем не менее, это было бы не первым случаем, когда Пекин показывает собственной стране и мировой общественности, кто в доме хозяин в ситуации, когда кто-то критикует китайских руководителей высшего звена», — подчеркнула замглавы ЕП.

Также Бер не довольна политикой Евросоюза в отношении Китая в целом. По ее мнению, недавняя договоренность по соглашению об инвестиционном сотрудничестве между Брюсселем и Пекином не содержит конкретных формулировок о необходимости соблюдения прав человека. Такое поведение ЕС, как подчеркнула зампред ЕП, является проявлением двойных стандартов.

Газета отмечает, что Ма не появлялся на публике с конца октября. В этой связи, прежде всего, в социальных сетях стали распространяться слухи об исчезновении миллиардера.

10 января слухи об исчезновении одного из богатейших людей Китая, основателя Alibaba Джека Ма, которые появились в китайских соцсетях, достигли страниц мировых СМИ.

В последний раз Джек Ма появлялся на публике 31 октября, приняв участие в мероприятии Alibaba, которое транслировалось в прямом эфире. Однако после этого он пропустил даже финал собственного реалити-шоу Africa's Business Heroes, в котором должен был выполнять роль главного судьи.

В китайских соцсетях быстро распространились слухи о том, что исчезновение Ма последовало после того, как он раскритиковал деятельность финансовых регуляторов Китая и выступил против курса КНР в отношении технологических компаний.

В конце декабря стало известно, что Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Limited. Одновременно с этим Центробанк Китая заявил, что вызовет руководителей Ant Group на встречу с финансовыми регуляторами.