Зарубежные СМИ заметили «исчезновение» основателя Alibaba Джека Ма

Слухи об исчезновении одного из богатейших людей Китая, основателя Alibaba Джека Ма, которые появились в китайских соцсетях, достигли страниц мировых СМИ.

Как отмечает телеканал ABC News, в последний раз Джек Ма появлялся на публике 31 октября, приняв участие в мероприятии Alibaba, которое транслировалось в прямом эфире.

Однако после этого он пропустил даже финал собственного реалити-шоу Africa's Business Heroes, в котором должен был выполнять роль главного судьи.

В китайских соцсетях быстро распространились слухи о том, что исчезновение Ма последовало после того, как он раскритиковал деятельность финансовых регуляторов Китая и выступил против курса КНР в отношении технологических компаний.

В конце декабря стало известно, что Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Limited. Одновременно с этим Центробанк Китая заявил, что вызовет руководителей Ant Group на встречу с финансовыми регуляторами.