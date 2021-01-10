Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Пенс не исключил применения 25-й поправки для отстранения Трампа
Мир
Обнаружено вероятное место крушения Boeing в Яванском море
Мир
В раде предположили вакцинирование Зеленского российским препаратом
Мир
Болтон оценил вероятность отставки Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне
Авто
В России ввели новый штраф для автомобилистов
Мир
Отключение электроэнергии затронуло весь Пакистан
Происшествия
Рейс Минводы–Сургут задержали на 14 часов из-за инцидента с птицей
Мир
Пенс посетит инаугурацию Байдена
Общество
Умерла мать Алексея Панина

Зарубежные СМИ заметили «исчезновение» основателя Alibaba Джека Ма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слухи об исчезновении одного из богатейших людей Китая, основателя Alibaba Джека Ма, которые появились в китайских соцсетях, достигли страниц мировых СМИ.

По скриптам отцов: Amazon и Apple могут разделить вслед за Facebook
Власти США продолжат антимонопольную борьбу с IT-гигантами, уверены эксперты

Как отмечает телеканал ABC News, в последний раз Джек Ма появлялся на публике 31 октября, приняв участие в мероприятии Alibaba, которое транслировалось в прямом эфире.

Однако после этого он пропустил даже финал собственного реалити-шоу Africa's Business Heroes, в котором должен был выполнять роль главного судьи.

В китайских соцсетях быстро распространились слухи о том, что исчезновение Ма последовало после того, как он раскритиковал деятельность финансовых регуляторов Китая и выступил против курса КНР в отношении технологических компаний.

В конце декабря стало известно, что Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Limited. Одновременно с этим Центробанк Китая заявил, что вызовет руководителей Ant Group на встречу с финансовыми регуляторами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020