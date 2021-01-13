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В России разработали мобильную гермокабину для работы на Луне

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Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») запатентовала устройство для выполнения ручных операций на поверхности других планет и в опасных газовых и жидких средах. Такие данные содержатся в патенте, который распространил Федеральный институт промышленной собственности.

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Устройство может использоваться для выполнения ручных работ космонавтами-операторами в рамках эксплуатации и ремонта объектов инфраструктуры, в том числе на поверхности Луны и Марса, а также других астрономических тел.

Также сообщается, что устройство состоит из обитаемой гермокабины, функционального блока, средств вакуумирования, гермокрышки с фрагментом скафандра. Сама гермокабина оснащена блистерами и иллюминаторами, баллоном кислорода, инструментами.

В патенте уточняется, что в гермокабине создается требуемое давление, после чего в нее могут перейти космонавты, закрыв за собой гермокрышку. Затем кабина отстыковывается от модуля и направляется к месту проведения работ.

В ней находятся два космонавта, один — наполовину в гермокабине, наполовину во фрагменте скафандра, выполняя работы, другой — внутри гермокабины, выполняя функции оператора и корректируя положение устройства, пишет ТАСС.

2 января сообщалось, что Россия планирует выполнить около 30 космических пусков по гражданской и коммерческим программам в 2021 году. Пуски планируются в рамках федеральной космической прогрaммы и коммерческих проектов. Все они будут осуществлены с космодромов Бaйконур, Плесецк и Восточный, а также Куру во Фрaнцузской Гвиaне.

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