Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Помпео отменил визит в Европу после отказа чиновников ЕС встретиться с ним
Мир
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Мир
Эрдоган зарегистрировался в мессенджере Telegram
Мир
Сенаторов предупредили о штурме Капитолия во время инаугурации Байдена
Общество
СК начал проверку из-за массового отравления детей в Буйнакске
Мир
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Общество
Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ Цветкова
Мир
Нидерланды продлили строгий карантин из-за COVID-19 до 9 февраля
Спорт
Сноубордистка Надыршина победила в параллельном слаломе в Австрии

Российскую военную полицию оснастят грузовыми бронеавтомобилями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская военная полиция получит мощные бронеавтомобили, на которых сможет эффективно действовать как в пределах страны, так и за рубежом. Машины «Патруль» на базе КамАЗа практически неуязвимы для мин, стрелкового оружия и осколков. «Красные береты» планируют использовать их для сопровождения колонн, патрулирования населенных пунктов и других задач. Основные поставки техники запланированы на этот год, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Смена колес: новые бронемашины изменят облик ВДВ
Первыми перспективные бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ» получат разведка и спецназ десантников

Бронеавтомобиль «Патруль» был создан на базе двухосного грузовика КамАЗ-43502. При длине в семь метров машина весит около 12 т и способна перевозить до десяти человек личного состава в полном снаряжении и с комплектом личного вооружения. Броня выдерживает попадание автоматных и пистолетных пуль, а также боеприпасов крупнокалиберных пулеметов. В случае необходимости «Патрули» могут разрушать баррикады и даже проламывать стены в постройках.

В бортах машины оборудованы бойницы, а сама конструкция выдерживает подрыв самодельного взрывного устройства, эквивалентного 5 кг тротила.

Бронеавтомобили «Патруль» незаменимы для действий военной полиции за рубежом, отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

«Военная полиция задействована и в Сирии, и в Нагорном Карабахе. Бронированная техника ей необходима, чем скорее они получат новые машины, тем лучше. «Патрули» можно использовать в районах интенсивных боевых действий или там, где высока угроза терактов, обстрелов и т.д. А на более спокойных территориях военные полицейские могут ездить на маневренных «Тиграх», — сказал он.

Несколько лет назад «Патрули» поступили на вооружение частей Росгвардии. Ими оснащают подразделения ОМОНа и патрульно-постовых служб, выполняющих задачи по предупреждению массовых беспорядков. Бронеавтомобили для Росгвардии поставляются без установленного на них вооружения, но со специальными световыми и звуковыми сигналами.

Со временем к новинке присмотрелись и военные. Потребность в мощных и хорошо защищенных автомобилях стала особенно ощущаться в начале прошлого года, когда по договоренности Москвы и Анкары было организовано совместное патрулирование в некоторых районах Сирии. С российской стороны его осуществляли именно «красные береты» на легковых бронеавтомобилях «Тигр».

Подробнее читайте в материале «Известий» от 13 января

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021