Российскую военную полицию оснастят грузовыми бронеавтомобилями

Российская военная полиция получит мощные бронеавтомобили, на которых сможет эффективно действовать как в пределах страны, так и за рубежом. Машины «Патруль» на базе КамАЗа практически неуязвимы для мин, стрелкового оружия и осколков. «Красные береты» планируют использовать их для сопровождения колонн, патрулирования населенных пунктов и других задач. Основные поставки техники запланированы на этот год, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Бронеавтомобиль «Патруль» был создан на базе двухосного грузовика КамАЗ-43502. При длине в семь метров машина весит около 12 т и способна перевозить до десяти человек личного состава в полном снаряжении и с комплектом личного вооружения. Броня выдерживает попадание автоматных и пистолетных пуль, а также боеприпасов крупнокалиберных пулеметов. В случае необходимости «Патрули» могут разрушать баррикады и даже проламывать стены в постройках.

В бортах машины оборудованы бойницы, а сама конструкция выдерживает подрыв самодельного взрывного устройства, эквивалентного 5 кг тротила.

Бронеавтомобили «Патруль» незаменимы для действий военной полиции за рубежом, отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

«Военная полиция задействована и в Сирии, и в Нагорном Карабахе. Бронированная техника ей необходима, чем скорее они получат новые машины, тем лучше. «Патрули» можно использовать в районах интенсивных боевых действий или там, где высока угроза терактов, обстрелов и т.д. А на более спокойных территориях военные полицейские могут ездить на маневренных «Тиграх», — сказал он.

Несколько лет назад «Патрули» поступили на вооружение частей Росгвардии. Ими оснащают подразделения ОМОНа и патрульно-постовых служб, выполняющих задачи по предупреждению массовых беспорядков. Бронеавтомобили для Росгвардии поставляются без установленного на них вооружения, но со специальными световыми и звуковыми сигналами.

Со временем к новинке присмотрелись и военные. Потребность в мощных и хорошо защищенных автомобилях стала особенно ощущаться в начале прошлого года, когда по договоренности Москвы и Анкары было организовано совместное патрулирование в некоторых районах Сирии. С российской стороны его осуществляли именно «красные береты» на легковых бронеавтомобилях «Тигр».

Подробнее читайте в материале «Известий» от 13 января