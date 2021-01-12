Футболист Широков продал на аукционе бутсы, в которых избил арбитра

Бывший футболист сборной России Роман Широков, приговоренный к обязательным работам за избиения арбитра, продал бутсы, в которых он был во время инцидента. Об этом 12 января сообщил адвокат спортсмена Вадим Лялин.

Он уточнил, что Широков перевел вырученные с продажи средства в размере 100 тыс. рублей в костромской детский дом, передает телеканал РЕН ТВ.

Сам спортсмен уточнил, что покупатель обуви захотел оправить бутсы в музей детского дома.

Также Широков отправил в учреждение 15 спортивных костюмов для детей и футбольную майку с подписями всей команды, пишет «Газета.ру».

Инцидент между спортсменом и арбитром Никитой Данченковым произошел 10 августа 2020 года на стадионе академии «Спартака» во время любительского матча с участием команды телеканала «Матч ТВ». Судья показал футболисту красную карточку за брань, после чего Широков набросился на арбитра с кулаками. Данченков получил закрытую черепно-мозговую травму, рассечение брови и сотрясение мозга.

На следующий день Широков извинился перед потерпевшим, организаторами турнира, партнерами по команде и зрителями. Футболист назвал свой поступок неподобающим. Позже арбитр подал заявление в полицию.

Уголовное дело возбудили в сентябре по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений». Широкова поместили под подписку о невыезде.

25 декабря Мировой суд Сокольнического района Москвы приговорил Широкова к обязательным работам на срок 100 часов. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав в его пользу 100 тыс. рублей.

В тот же день Широков сообщил, что выставит «кроссовки не убийцы» на аукцион, а деньги, вырученные с продажи, направит на благотворительность.

Широков завершил спортивную карьеру в 2016 году. Он играл за «Рубин», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», откуда вынужден был уйти из-за проблем с фанатами клуба.