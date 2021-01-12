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Гай Ричи снимет фильм с Джейсоном Стэйтемом в Анталье

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Американский режиссер Гай Ричи начнет с 8 февраля съемки своего нового фильма «Пять глаз» в Анталье. Одну из главных ролей в картине сыграет Джейсон Стэйтем. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet.

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Начало съемок будет проходить в Калеичи — старом городе Антальи. Основной съемочной площадкой и студией станет территория EXPO на окраине Антальи.

Как сообщили в администрации губернатора провинции Анталья, на сегодняшний день практически все детали уже согласованы и в ближайшие дни должен начаться завоз оборудования.

В марте 2020-го сообщалось, что фильм «Джентльмены» Ричи стал самым кассовым его проектом в России. Согласно данным сервиса мониторинга Rentrak, сборы криминальной комедии на 25 марта составили 1,219 млрд рублей. Таким образом, по объему кассы фильм обошел такие ленты режиссера, как «Аладдин», «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней».

Комедия «Джентльмены» вышла в широкий прокат 13 февраля. Главные роли в картине исполнили Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл. По сюжету фильма выпускник Оксфорда придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Как только он решает продать бизнес влиятельному клану американских миллиардеров, на его пути встают не менее жесткие джентльмены.

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