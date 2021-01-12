Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией по поводу конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность к диалогу с оппозицией, даже по вопросу изменений к конституции страны. Однако исключил вероятность диалога с предателями. Об этом он сообщил во вторник, 12 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп».

«Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией, но не с предателям. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией, по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси», — процитировали белорусского лидера в БелТА.

Он отметил, что 11 января прошли переговоры с руководством Международной федерации хоккея по организации в текущем году чемпионата мира. Однако «не успели переговоры закончиться», как на «заграничных друзей» Белоруссии «обрушились беглецы».

«Очень жаль, что есть среди нас и такие. Но я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху: мы готовы к проведению любых международных, в том числе культурных, спортивных состязаний. А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил «международникам», что мы готовы организовать его хоть завтра», — подчеркнул Лукашенко.

Накануне, 11 января, Лукашенко заявил, что Белоруссия готова провести чемпионат мира по хоккею без Латвии, и «это будет лучший чемпионат в истории». По его словам, чемпионат состоится, если Международная федерация хоккея сможет устоять против «несправедливого давления». Лукашенко подчеркнул, что спорт должен быть свободен от политики и объединять людей, а не разъединять.