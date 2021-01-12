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Британия профинансирует «реинтеграцию» Крыма в состав Украины

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Посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по «реинтеграции» Крыма в состав Украины. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

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Финансирование будет происходить в рамках программы «Открытое будущее», которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта текущего года. Планируется «развитие реинтеграции Крыма и неподконтрольных правительству территорий» на востоке Украины, а также фиксация «нарушений прав человека» в этих регионах со стороны России и помощь «жертвам».

Финансирование проектов составит до £10 тыс. (около 1 млн рублей).

7 января СМИ сообщили об ослаблении санкций против Крыма. На сайте британского правительства была опубликована генеральная лицензия, согласно которой вводятся послабления для крымских портов.

Согласно документу, британские торговые суда получили разрешение на передачу транзитных платежей за проход через Керченский пролив и плату за пользование портами полуострова. Указывалось, что лицензия вступила в силу 1 января 2021 года. Позднее эксперты объяснили, что Лондон привел свои документы об ограничительных мерах в соответствие с европейскими санкциями.

17 декабря 2020 года Евросоюз продлил до 31 июля 2021 года экономические санкции против России, введенные в 2014 году. Москва ввела контрсанкции.

Полуостров вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году, на котором за это проголосовало большинство жителей региона.

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