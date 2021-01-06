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Великобритания ослабила санкции против Крыма

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Великобритания ослабила ограничения в отношении Крыма. Об этом сообщается в генеральной лицензии, опубликованной в среду, 6 января, на сайте правительства королевства.

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В соответствии с документом британские торговые суда получили разрешение на передачу транзитных платежей за проход через Керченский пролив и плату за пользование крымскими портами. При этом капитаны британских судов перед внесением оплаты должны уведомить OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) — британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима.

«В соответствии с лицензией INT/2020/059 лица могут осуществлять оплату из незамороженных средств государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымские морские порты» за услуги, предоставляемые в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые «Госгидрографией» [филиал ГУП «Крымские морские порты»] и портовыми терминалами «Крымских морских портов», — говорится в документе.

Лицензия вступила в силу 1 января 2021 года.

В октябре управление гражданской авиации США (FAA) разрешило своим авиакомпаниям проводить полеты в зоне воздушной ответственности Симферополя. Запрет на полеты американские власти ввели в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.

17 декабря 2020 года Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России, введенные в 2014 году. Совет постановил продлить ограничительные меры, действующие в отношении отдельных секторов российской экономики, до 31 июля 2021 года. Москва ввела контрсанкции. Полуостров вернулся в состав РФ по итогам референдума, на котором за это проголосовало большинство жителей региона.

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