Прямой эфир
Сюжет:

США разрешили своим авиакомпаниям полеты зоне воздушной ответственности Симферополя

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление гражданской авиации США (FAA) разрешило своим авиакомпаниям проводить полеты в зоне воздушной ответственности Симферополя. Постановление будет опубликовано 16 октября и вступит в силу 27 числа.

Жесткая посадка: Boeing перешел от процветания к кризису всего за год
У крупнейшего американского авиапроизводителя большие проблемы с практически всеми моделями

Для предварительного ознакомления документ опубликован на сайте Федерального реестра США. В указе FAA призвало не считать отмену запрета признанием Крыма частью России.

Согласно заявлению, решение принято в связи с тем, что «Украина продемонстрировала намерение принимать меры для сокращения рисков полетной безопасности» в данном регионе.

При этом США сохранили запрет на полеты в зоне ответственности Днепропетровска, считая их рискованными в связи с продолжающимся конфликтом на востоке Украины.

Запрет на полеты в Крым американские власти ввели в 2014 году. Ограничения затрагивали все пассажирские и грузовые авиакомпании США.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение. Украина и страны Запада отказываются признавать итоги голосования.

28 сентября в Крыму сообщили, что с 2020 года полеты украинских дронов у границ полуострова фактически прекратились, их заменили тяжелые американские беспилотники типа Global Hawk.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020