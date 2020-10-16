США разрешили своим авиакомпаниям полеты зоне воздушной ответственности Симферополя

Управление гражданской авиации США (FAA) разрешило своим авиакомпаниям проводить полеты в зоне воздушной ответственности Симферополя. Постановление будет опубликовано 16 октября и вступит в силу 27 числа.

Для предварительного ознакомления документ опубликован на сайте Федерального реестра США. В указе FAA призвало не считать отмену запрета признанием Крыма частью России.

Согласно заявлению, решение принято в связи с тем, что «Украина продемонстрировала намерение принимать меры для сокращения рисков полетной безопасности» в данном регионе.

При этом США сохранили запрет на полеты в зоне ответственности Днепропетровска, считая их рискованными в связи с продолжающимся конфликтом на востоке Украины.

Запрет на полеты в Крым американские власти ввели в 2014 году. Ограничения затрагивали все пассажирские и грузовые авиакомпании США.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение. Украина и страны Запада отказываются признавать итоги голосования.

28 сентября в Крыму сообщили, что с 2020 года полеты украинских дронов у границ полуострова фактически прекратились, их заменили тяжелые американские беспилотники типа Global Hawk.