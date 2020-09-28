В Крыму рассказали об американских беспилотниках у границ региона

Полеты украинских дронов у границ Крыма с начала 2020 года фактически прекратилась, их заменили тяжелые американские беспилотники типа Global Hawk, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

По его словам, еще в 2019 году украинские дроны регулярно летали вдоль границ, пытаясь спровоцировать ответ ПВО России.

«Сейчас на границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова. Кроме того, украинская сторона получила несколько жестких уроков в ответ на провокации своих беспилотников у российской границы, они сбивались сразу после пересечения границы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что американцы делятся частью разведданных с украинскими военными.

Источник напомнил, что сбивать дроны и производить другие действия оборонительного характера над нейтральными водами запрещено, поэтому российская сторона лишь выходит на сопровождение американских беспилотников.

В середине июля сообщалось, что дальний разведывательный беспилотник ВВС США совершил многочасовой полет вблизи границ России на Черном море, Кавказе, а также российских границ с Донбассом.