Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Скончался миллиардер Шелдон Адельсон
Общество
Суд арестовал врезавшегося в военную колонну водителя самосвала
Мир
Случай побочной реакции на вакцину Pfizer зафиксирован во Франции
Общество
Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов
Мир
Британский политик призвал ввести санкции против «Северного потока – 2»
Мир
Британия профинансирует «реинтеграцию» Крыма в состав Украины
Мир
Украинец попытался прорваться в Крым на внедорожнике
Мир
Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте
Общество
Россияне из экипажей новой экспедиции на МКС привились от COVID-19
Сюжет:

Биолог оценил исследование британских ученых о происхождении коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследование ученых из Кембриджского университета полезно, но не дает однозначного ответа о происхождении коронавируса. Об этом заявил во вторник, 12 января, молекулярный биолог, кандидат биологических наук Роман Зиновкин.

Дело вирусологов: новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19
Рискованные эксперименты по созданию инфекционных клонов в китайском Ухане продолжались, несмотря на мораторий

«На мой взгляд, там большого открытия никакого не сделано. Все ждут ясной картины, как коронавирус SARS-CoV-2 пришел к людям от летучих мышей. Но это исследование, конечно, очень полезно, однако однозначного ответа на этот вопрос не дает», — сказал он телеканалу «Звезда».

Зиновкин объяснил, что благодаря исследованию британских ученых стало понятно, какие части поверхностного белка у коронавируса SARS-CoV-2 и у его самого близкого штамма (RaTG13), который выявлен у летучих мышей, взаимодействуют с клетками млекопитающих и может ли вирус передаваться им.

«Ученые сделали вывод, что может. А у летучих мышей человеческий вирус проникает в клетки с большим трудом, то есть он мутировал достаточно сильно. Эта работа доказывает, что, скорее всего, был какой-то промежуточный хозяин. Но какой именно — неизвестно», — отметил Зиновкин.

Ранее в этот день ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили основные генетические изменения, которые могли стать причиной появления коронавируса SARS-CoV-2. Исследования показали механизм мутации и передачи вирусов от животных к людям.

В конце ноября 2020 года китайские ученые выдвинули новую версию происхождения коронавируса. По их мнению, SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии. Он передавался от животного к человеку на фоне жары и засухи, так как люди и животные были вынуждены пить одну воду.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020