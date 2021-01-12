Биолог оценил исследование британских ученых о происхождении коронавируса

Исследование ученых из Кембриджского университета полезно, но не дает однозначного ответа о происхождении коронавируса. Об этом заявил во вторник, 12 января, молекулярный биолог, кандидат биологических наук Роман Зиновкин.

«На мой взгляд, там большого открытия никакого не сделано. Все ждут ясной картины, как коронавирус SARS-CoV-2 пришел к людям от летучих мышей. Но это исследование, конечно, очень полезно, однако однозначного ответа на этот вопрос не дает», — сказал он телеканалу «Звезда».

Зиновкин объяснил, что благодаря исследованию британских ученых стало понятно, какие части поверхностного белка у коронавируса SARS-CoV-2 и у его самого близкого штамма (RaTG13), который выявлен у летучих мышей, взаимодействуют с клетками млекопитающих и может ли вирус передаваться им.

«Ученые сделали вывод, что может. А у летучих мышей человеческий вирус проникает в клетки с большим трудом, то есть он мутировал достаточно сильно. Эта работа доказывает, что, скорее всего, был какой-то промежуточный хозяин. Но какой именно — неизвестно», — отметил Зиновкин.

Ранее в этот день ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили основные генетические изменения, которые могли стать причиной появления коронавируса SARS-CoV-2. Исследования показали механизм мутации и передачи вирусов от животных к людям.

В конце ноября 2020 года китайские ученые выдвинули новую версию происхождения коронавируса. По их мнению, SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии. Он передавался от животного к человеку на фоне жары и засухи, так как люди и животные были вынуждены пить одну воду.

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