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Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2

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Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили основные генетические изменения, которые могли стать причиной появления коронавируса SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.

Выяснилось, что генетические адаптации, позволившие вирусу перейти от летучих мышей к человеку, были аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году. Исследователи считают, что этот вывод предполагает существование общего механизма, при помощи которого это семейство вирусов мутирует для перехода от животных к людям.

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Специалисты сравнили SARS-CoV-2 и на 96% схожий с ним вирус RaTG13. Они поменяли местами области S-белка — белок-«шип» —, ответственного за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2.

Оказалось, что белки-«шипы», содержащие области RaTG13, не могут эффективно связываться с ACE2. А «шипы» RaTG13 без труда связываются c областями SARS-CoV-2.

Если вставить этот же белок в некоторые фрагменты S-белка SARS-CoV-2, эффективность заражения повысится. Исследователи определили, что вирус не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей. То есть между животными и человеком существует «промежуточный хозяин» инфекции.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус приветствовал готовность китайских властей сотрудничать по вопросам COVID-19 с экспертами возглавляемой им организации, которые отправились в Китай для выяснения причин начала пандемии коронавируса.

В декабре прошлого года китайские и австралийские ученые отметили, что коронавирус мог быть в промежуточном носителе в течение долгого времени. Процесс же передачи вируса от животного к человеку мог произойти не в Ухане и даже не в провинции Хубэй в КНР.

В то же время, по их мнению, большая часть мутаций Sars-CoV-2, делающих его заразным для людей, произошла во время нахождения инфекции у летучих мышей.

В конце 2019-го Пекин проинформировал ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый вид коронавируса, заболевание, вызываемое инфекцией, назвали COVID-19. В марте ВОЗ объявила пандемию.

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