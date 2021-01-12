Врач объяснил наличие 18 мутаций коронавируса у россиянки

В организме людей, страдающих от иммунодефицита, возникает больше мутаций коронавируса. Об этом во вторник, 12 января, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

В частности, он отметил, что пациентка с 18 мутациями коронавируса страдала от лимфомы IV стадии.

«Ее лечили ритуксимабом. Это моноклональное антитело. По сути дела, ей убили часть клеток иммунной системы, и злокачественных, и здоровых. Именно тех клеток, которые отвечают за выработку антител, то есть ее иммунная система не могла вырабатывать вообще никакие антитела», — объяснил Болибок в беседе с URA.RU.

Таким образом, по его словам, чем меньше иммунных клеток в организме, тем меньше антител человек может вырабатывать.

«Если коронавирус будет у них (людей, с ослабленным иммунитетом. — Ред.) в организме находиться, то через определенное количество циклов размножений у вируса возникает мутация», — добавил врач.

Ранее в этот же день российские ученые опубликовали препринт с описанием случая пациентки, в организме которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций.

В частности, две из них идентичны тем, которые были найдены у норок в Дании. Тогда животных уничтожили, опасаясь, что новый вариант патогена быстрее размножается и эффективность вакцины от него под вопросом.

«Другие мутации совпадают с теми, которые раньше наблюдались при эволюции вируса в SARS-CoV-2 у других иммуносупрессированных пациентов, и с теми, которые возникли в быстро распространяющемся «британском» варианте (VOC-202012/01), который тоже, предположительно, возник у человека с ослабленным иммунитетом», — подчеркнул профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский в разговоре с «Известиями».

В конце декабря эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что мутация коронавируса продолжится и в дальнейшем.

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