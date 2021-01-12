Жительница Ижевска перевела мошенникам более 2,2 млн рублей

В Ижевске проводится проверка по факту мошенничества в отношении врача. Женщина перевела неизвестным лицам более 2,2 млн рублей.

По словам 47-летней потерпевшей, ей несколько раз звонили с номеров, которые практически дублировали телефоны горячих линий банков. Неизвестные представлялись сотрудниками служб безопасности и сообщали, что на женщину якобы оформлены кредиты. Врач отказывалась передавать данные своих карт. Тогда потерпевшей позвонил другой мужчина, который представился сотрудником полиции. Он рассказал о «расследовании» случаев незаконного оформления кредитов. Жительница Ижевска проверила номер телефона с помощью интернета, он совпал с одним из номеров отдела полиции. Об этом пишет Udm-info.ru.

После этого потерпевшая выполнила указания мошенников и оформила кредит в банке. Полученные средства она перевела на три разных счета.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае на новогодних каникулах возбудили 19 уголовных дел по фактам преступлений с применением дистанционных технологий. Ущерб от действий злоумышленников превысил 4,2 млн рублей.