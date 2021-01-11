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Более 4 млн рублей похитили мошенники на Камчатке за 10 дней

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В Камчатском крае на новогодних каникулах возбудили 19 уголовных дел по факту преступлений, совершенных с применением дистанционных технологий. Сумма ущерба от действий злоумышленников превышает 4,2 млн рублей.

В большинстве случаев местные жители приобретали или продавали товары в социальных сетях и на специальных площадках в интернете. В трех случаях земляки хотели подзаработать, двое попались на уловку мошенников, пытаясь оформить кредит, а ещё двоим злоумышленники звонили и предлагали помочь родственникам избежать ответственности за противоправные деяния, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой УМВД России по региону.

Как стало известно 4 января, правоохранители задержали участников группы, которые дистанционно похищали у людей денежные средства. Потерпевшей была 40-летняя москвичка, она перевела лжесотруднику банка свыше 5 млн рублей. Подозреваемые находились в Омске. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанных заключили под стражу.

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