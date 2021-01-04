Московские полицейские задержали двоих телефонных мошенников

Правоохранители задержали участников группы, которые дистанционно похищали у людей денежные средства. Об этом в понедельник, 4 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что к полицейским обратилась 40-летняя москвичка, которая заявила о мошенничестве. По словам женщины, ей поступил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Тот рассказал, что неизвестные лица попытались снять деньги с счетов жительницы российской столицы, поэтому ей необходимо перевести средства на резервный счет. Пострадавшая перевела на счет, озвученный собеседником, свыше 5 млн рублей.

Кроме того, до получения денег злоумышленники поддерживали с женщиной связь и координировали ее действия.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники столичного уголовного розыска установили и в городе Омске задержали двоих подозреваемых. По местам их проживания изъяты SIM-карты, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела», — говорится на портале mvdmedia.

Также были найдены банковские карты, которые были оформлены на третьих лиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанных заключили под стражу. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются, полиция проверяет фигурантов дела на причастность к аналогичным преступлениям.

Накануне, 3 января, Генпрокуратура России ограничила доступ более чем к 340 сайтам, откуда производились мошеннические действия в кредитно-финансовой сфере. Банк России направит в МВД информацию для проверки и выявления преступной деятельности в интернете.